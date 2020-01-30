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عناوين الصحف ليوم الخميس 30 كانون الثاني 2020

30
JANUARY
2020
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 الأخبار: استعادة خان طومان: «طوق حلب» يتوسّع

موسكو تمدّ يد العون للبنان من البوابة السورية: جاهزون لإيداع مليار دولار!

 

 

 

نداء الوطن: البيان الوزاري الأسبوع المقبل... و"تقرير التحويلات" يرصد ملياري دولار
"فيتو" أميركي - عربي... الدعم ممنوع والعتب مرفوع!

 

 


اللواء: ورشة التمويل: 5 مليارات دولار لـ«تهدئة الازمة»!
لبنان ينحاز لفلسطين ضد «الصفقة».. والحراك يطالب سويسرا باسترداد الاموال

 

 

 

البناء: هجمات يمنيّة نوعيّة… الجيش السوريّ إلى سراقب… ترامب يبدأ تخفيض القوّات في العراق فلسطين تستعدّ للمواجهة… ولبنان يتوحّد ضد الصفقة… وحردان: ما بعدها ليس كما قبلها دياب لخطة وطنيّة ماليّة: الصورة ليستْ سوداويّة ونعمل لاستعادة الثقة بالنظام المصرفيّ

 

 

 

النهار: "خطة استعادة الثقة" على وقع تناقضات السلطة !

 

 

 

الجمهورية: لبنان يرفض "الصفقة": لا للتوطين

 

 

 

الديار: العالم يضجّ بـ «صفقة القرن» والعالم العربي على شفير انقسام خطير ونبض شارع قويّ
المجتمع الدولي يرفض «الصفقة» التي تُخالف كلّ القوانين مجلس الأمن والأمم المتحدة
أنظمة عربيّة مُهدّدة بالسقوط.. وتظاهرات عربيّة صاخبة ستحصل تهز العروش

 

 

 


the daily star: Trump plan leaves Arabs in dilemma

 

 

 

l'orient le jour: Quand les pays arabes donnent un feu orange au plan américain

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