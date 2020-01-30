أسرار الصحف ليوم الخميس 30 كانون الثاني 2020

A + A -

الأخبار: علم وخبر



«الاثني عشرية» في بلديّة بيروت

على الرغم من التأخر أكثر من 3 أشهر في إقرارها ((من المفترض أن النقاش فيها يبدأ في شهر أيلول)، لم تُقر بلدية بيروت في جلستها الأخيرة موازنة البلدية لعام 2020، وقررت تأجيلها الى الجلسة المقبلة لإدخال تعديلات عليها، فيما صوّت المجلس البلدي على بند «الصرف على القاعدة الاثني عشرية لشهر شباط 2020»، ما يعني الإنفاق وفقاً لموازنة العام الماضي.



خفض مدة التأشيرات

قررت سفارات أوروبية في بيروت خفض مدة تأشيرات الدخول السياحية إلى أوروبا، لأقل من 6 أشهر، مستثنية من ذلك الشخصيات السياسية ورجال الأعمال وكبار المسؤولين والموظفين. وأكدت مصادر دبلوماسية أن هذه الإجراءات التي تعتمدها سفارات عدد من الدول الأوروبية بدأت الصيف الماضي، أي قبل اندلاع انتفاضة 17 تشرين.



المستقبل «يخذل» جمهوره

أثارت مشاركة كتلة «المستقبل» النيابية في جلسة مجلس النواب الأخيرة للتصويت على الموازنة، سخط المناصرين في الشارع الأزرق، والذين اعتبروا أن الرئيس سعد الحريري خذلهم بهذا القرار. ولم يقتصِر هذا السخط على المناصرين، بل ظهر واضحاً على مستوى المنتسبين إلى التيار في المنسقيات وحدث انقسام كبير بين مؤيدين ومعارضين، ولا سيما في صيدا وطرابلس. وقد عزز هذا الانقسام موقف النائب سمير الجسر الذي انسحب من الجلسة لاعتبارها «غير دستورية»، فيما رفع مناصروه في طرابلس سقف اعتراضاتهم على التيار انطلاقاً من موقف الجسر، معتبرين أن ما فعلته الكتلة هو «خذلان لنا».

اللواء: أسرار

همس

تدرس جهات نقدية دولية الإيعاز لإدارات المصارف المحلية، رفع نسبة السحوبات الأسبوعية والشهرية..



غمز

تبيَّن أن أقرباء مباشرين لبعض الوزراء الجدد لا يعرفون جيداً أن اقرباءهم صاروا وزراء!



لغز

رفضت أكثر من جهة حزبية بشدة توزير وزير «تقني» سابق على خلفية عدم ضمان الإلتزام بما يُطلب منه...

البناء: خفايا وكواليس

خفايا



قالت مصادر مالية مطلعة إن كل الإيحاءات بفرضيّة قبول وصفات صندوق الدولي من الحكومة الجديدة ستصطدم بوجود موقف حاسم لدى الكتل النيابية الداعمة للحكومة يرفض السير بهذا الخيار، ويدعو لهيكلة الوضع المالي للعلاقة بين الدولة والمصارف والمصارف والمودعين.

كواليس

توقفت مصادر دبلوماسيّة غربيّة أمام تزامن مجموعة من الأحداث الأمنية كسقوط طائرات حربية في أكثر من مكان وحرائق سفن ورأت في ذلك حرباً استخباريّة سريّة صامتة تحمل رسائل أكبر من البيانات الإعلامية.