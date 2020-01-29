living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

"اللهم إشهد أنِّي بلَّغت"...

29
JANUARY
2020
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

"اللهم إشهد أنِّي بلَّغت"...

لكنَّ العالمَ العربي الكبير لم يسمع لتحذيرات لبنانَ الصغير، المثقلة بالتجارُب المرَّة... فكانت صفقة القرن، أمرَ واقعٍ مفروضاً على من تخلَّى طويلاً عن دوره، وتنازل مراراً عن حقِّه، فسمح لحقِّ القوة بالتغلب على قوة الحق، وللحق أن يُهزَم أمام الباطل.

في القمة العربية في عمَان عام 2017، سأل لبنان العرب بلسان رئيسه العماد ميشال عون :"من أجل من نتقاتل، ومن أجل ماذا نقتل بعضَنا البعض؟ أمِن أجل تحرير القدس والأراضي العربية المحتلة؟ أم من أجل الوطن الفلسطيني الموعود وإعادة اللاجئين؟ وهل في هذه الحروب انتصارات وعلى من؟ وفي أي صفحة من صفحات تاريخنا سنسجل الانتصارات؟ وهل بقيت لنا صفحات بيضاء نَكتب عليها، بعدما امتلأت بأسماء ضحايانا واصطَبغت بدمائهم؟ ماذا نقول لأهلٍ فَقدوا اطفالهم؟ وماذا سنقول لأطفال خسروا اهلَهم؟ وهل سيكون لدينا شيء نقولُه لهم؟ هل نحدثُهم عن حاضر يُدمَر أم عن مستقبل يَحترق"؟ وختم قائلاً: "إن خطورة المرحلة تُحتم علينا، أن نقرر اليوم وقف الحروب بين الإخوة، بجميع أشكالها، العسكرية والمادية والإعلامية والدبلوماسية، والجلوس إلى طاولة الحوار، لتحديد المصالح الحيوية المشروعة لكل فريق، واحترامِها، وإلا ذهبنا جميعا عمولةَ حلٍ لم يعد بعيدا، سيُفرض علينا".

أما في قمة 2018 في الظهران، فقال الرئيس اللبناني: "الحل الذي خشيت في العام الماضي أن يُفرض علينا، وأن نذهب فرق عملة فيه، بدأ يُفرض فعلا، والقدس أول بداياتِه؛ فهل سنسمح للقدس أن تضيع؟وهل سنقبل بالتهجير الجديد ونقف مكتوفي الأيدي ونحن نرى قدسَنا وفيها مسجدُنا وكنيستُنا تصبح عاصمة لإسرائيل؟ هل نتهرب من المواجهة ونرمي المسؤولية على الغير، لاسيما وأن في الأفق ملامح سياسة تُرسم لمنطقتنا وهي، إن نجحت، ستنال منا جميعا، فهل ننتظر حدوثَها لنعالج النتائج أم نقوم بعمل وقائي لنمنع وقوعَها؟ وأضاف: "الأخطار كثيرة، والتحديات كبيرة، ومسؤوليتنا جسيمة، ويبقى أن نختار ما بين المواجهة والرضوخ".

وفي القمة العربية الثلاثين في تونس عام 2019، أكد الرئيس اللبناني أن "ما هو أخطر من الحروب التي اندلعت في بعض الدول العربية، هو المشاريع السياسية والصفقات التي تلوح في الأفق، وما تحمله من تهديد وجودي لدولنا وشعوبنا".

أما اليوم، وقد وقعت الواقعة، فلبنان على تضامنه مع الشعب الفلسطيني، وفي هذا الاطار، اكد الرئيس عون خلال اتصال اجراه بنظيره الفلسطيني محمود عباس، "تضامن لبنان رئيسا وشعبا مع الشعب الفلسطيني في مواجهة التطورات التي نشأت عما بات يعرف ب"صفقة القرن"، مشددا على "اهمية وحدة الموقف العربي حيال هذه التطورات"، ومجددا "تمسك لبنان بالمبادرة العربية للسلام التي اقرتها القمة العربية التي انعقدت في بيروت في العام 2002، لا سيما لجهة حق عودة الفلسطينيين الى ارضهم وقيام دولتهم المستقلة وعاصمتها القدس".

هذا في الشأن الاقليمي. أما محلياً، فبوادر خير حيال البيان الوزاري وخطة النهوض بالوضعين الاقتصادي والمالي في المرحلة المقبلة... 

OTV
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2020. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout