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الأحوال الشخصية: جهوز القوائم الانتخابية الأولية

29
JANUARY
2020
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أعلنت المديرية العامة للاحوال الشخصية في وزارة الداخلية والبلديات، في بيان، عن "جهوز القوائم الانتخابية الاولية، عملا بالمواد 32 و33 و34 من قانون الانتخاب رقم 44 تاريخ 17/6/2017".

 

ودعت الناخبين المقيمين وغير المقيمين الى الاطلاع عليها اعتبارا من الاول من شهر شباط 2020 على الموقع الرسمي الالكتروني الخاص بالمديرية العامة للاحوال الشخصية lb.gov.dgcs.www أو على النسخ الموجودة في المحافظات والاقضية والبلديات والمخاتير والسفارات والقنصليات اللبنانية في الخارج.

 

وطلبت من الناخبين الذين لم ترد اسماؤهم على القوائم الانتخابية المنشورة أو وقع خطأ في قيدهم، ان يتقدموا بطلب التصحيح اعتبارا من الاول من شباط 2020 حتى الاول من آذار 2020 ضمنا الى لجنة القيد المختصة مباشرة بالنسبة للمقيمين أو إلى السفارة او القنصلية المعنية بالنسبة لغير المقيمين.

 

وذكرت المديرية العامة للاحوال الشخصية انها قد اصدرت أقراصا مدمجة تحتوي القوائم الانتخابية الاولية لكل دائرة انتخابية، ويحق لاي شخص ان يستحصل على نسخ عنها لقاء بدل يساوي 35,000 ل.ل.

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