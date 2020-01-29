بري في لقاء الاربعاء: عملية الإنقاذ ليست مستحيلة وأمام الحكومة فرصة من 3 الى 4 أشهر

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اعتبر رئيس مجلس النواب نبيه بري ان "صفقة القرن هي تصفية لقضية فلسطين، يأتي إعلانها في ظل الإنقسام في أكثر من بلد عربي، ونحن في لبنان معنيون بها، إضافة الى الدفاع عن فلسطين، من أجل الدفاع عن وطننا وشعبنا، رئيس المجلس عرض امام النواب لسلسة من المواقف الأميركية الرسمية والنيابية الرافضة بشدة لهذه الصفقة."



وفي الشأن الداخلي، شدد الرئيس بري خلال لقاء الاربعاء النيابي على أهمية إعادة الإعتبار للقانون الذي يحمي حقوق الناس ويحترم كرامة الجميع.وقال:"بعد إقرار الموازنة، سيستكمل الإطار المؤسساتي مساره عبر مثول الحكومة أمام مجلس النواب لنيل الثقة"، مؤكداً حرص وجدية ودور وتعاون المجلس النيابي تشريعاً ورقابة ومحاسبة ومساءلة لحسن سير تطبيق الإصلاحات الإقتصادية والمالية، ومشدداً على ان التأثير الوحيد عليها سيكون مصلحة الوطن والمواطن.



واضاف رئيس المجلس: "ان عملية الإنقاذ ليست مستحيلة وليست ايضاً بمنتهى الصعوبة. وأن الحكومة أمامها فرصة من 3 الى 4 أشهر بعد نيلها الثقة شرط الإبتعاد عن النزاعات والتوترات، خاصة وان لبنان لا يمكن ان يتقدم من خلال الممارسة الطائفية، بل من خلال الحفاظ على المؤسسات.



ولفت بري الى أن "جلسة مناقشة البيان الوزاري بما تمثل من بعد سياسي وطني، هي دعوة للحراك الحقيقي لترسيخ مطالبه."