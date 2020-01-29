شكراً جبران باسيل (ربيع ريمون مسعد)

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بقلم ربيع ريمون مسعد - مسؤول لجنة الإعلام في قطاع الانتشار بالتيار الوطني الحر لقارة أفريقيا

اليوم سلمت أمانة وزارة الخارجية الى الوزير الجديد...

اليوم بقدر ما أحمل من حزن أنك لم تعد وزير خارجية، وكوني منتشر لبناني في أفريقيا، أشعر بفرح أنّك ستعود بكامل طاقتك الى العمل الداخلي للتيار الوطني الحر .

وإن اتهموك جزافاً بالكثير من الملفات، إلّا أنّهم بالرغم من كل حقدهم لم يستطيعوا إثبات إتهامهم، فهم طيلة فترة عملك في الخارجية لم يستطيعوا حتى اتهامك، لأن عملك وانجازاتك كانت أكبر من حقدهم.



بعملك في الخارجية تركت عائلتك الصغيرة والتيار، وجلت في جميع قارات الارض لتكون إلى جانب اللبنانيين.

لن أعدد إنجازاتك في الخارجية، فهي لا تعد ولا تحصى من ال LDE الى حق المغترب بالتصويت،

وصولاً الى الملفات السياسية الضاغطة. والأكثرهم تعقيداً ملف النازحين السوريين، فحملته وحدك ومشيت، وحملت معه كل الالقاب المشينة بحقك وحق عائلتك!

وبالرغم من كل ما سمعت لم تلتفت خلفك.

واليوم بعد كل هذه السنين الجميع يعترف أن القسم الأكبر من مشاكلنا الإقتصادية للنزوح، سبب أساسي فيها ...

اليوم تعود بكامل قوتك وحركتك الدائمة إلينا للنهوض بتيارنا إلى مصافي الاحزاب العالمية والاكثر تطوراً .

كما كنا معك في هذه المسيرة، سنبقى دائماً الداعمين حتى بناء لبنان الذي نحلم به.