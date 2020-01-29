كلودين عون روكز التقت رئيس مجلس الوزراء الدكتور حسان دياب وأجرت معه جولة أفق تناولت مختلف البرامج والمشاريع والقوانين المتعلقة بالمرأة اللبنانية

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زارت السيدة كلودين عون روكزرئيسة الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية رئيس مجلس الوزراء الدكتور حسان دياب في السرايا الحكومية، وتمنّت له التوفيق في مهامه، وأثنت على تعيين ست وزيرات في الحكومة، ليكون بذلك لبنان قد طبّق نظام الكوتا النسائية بنسبة 30% للمرة الأولى في مجلس الوزراء.

وتناول اللقاء اقتراح الهيئة الوطنية لشؤون المرأة بتضمين البيان الوزاري فقرة خاصة بالمرأة وحقوقها، العمل على متابعة اقتراحات ومشاريع القوانين التي تعزّز المساواة بين الجنسين، عرضاً ملخّصاً لخطة العمل الوطنية لتطبيق قرار مجلس الأمن 1325 حول المرأة والسلام والأمن التي بدأ لبنان بتنفيذها، إضافة إلى جولة شاملة حول البرامج والمشاريع التي تعمل الهيئة على دراستها وتنفيذها.