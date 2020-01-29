الإدّعاء على 6 صيارفة.. و 3 مدراء في أوجيرو

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ادعى النائب العام المالي القاضي علي إبراهيم على 6 صيارفة بجرم مخالفة قانون الصيرفة، وأحال إثنين منهم موقوفين الى قاضية التحقيق الأولى في الشمال سمرندا نصار، والموقوفين الأربعة الآخرين الى قاضي التحقيق الأول في جبل لبنان نقولا منصور.



وكان القاضي ابراهيم قد أوقفَ أمس، 8 صرافين اليوم الثلاثاء، بعد استجوابهم، على خلفية تلاعبهم بسعرِ الصرفِ، ومخالفتهم للتعاميم الصادرة عن نقابةِ الصرافين ومصرف لبنان، وارتكابهم مخالفات وتجاوزات لقانون تنظيم مهنة الصيرفة.



من جهة اخرى، ادعى القاضي إبراهيم على مديري هيئة "أوجيرو" السابق والحالي وعلى المدير المالي في الهيئة بجرائم هدر المال العام والإهمال الوظيفي والإثراء غير المشروع، وأحال الملفات على قاضي التحقيق الأول في بيروت بالإنابة جورج رزق.