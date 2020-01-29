رئيس الجمهورية للرئيس عباس: لبنان متضامن مع الشعب الفلسطيني ومتمسك بالمبادرة العربية وبحق عودة الفلسطينيين وقيام دولة لهم عاصمتها القدس

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الرئيس عون اجرى اتصالا بالرئيس عباس والتقى الوزير حتي لبحث تداعيات الاعلان عن "صفقة القرن"

اكد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون خلال اتصال اجراه قبل ظهر اليوم بالرئيس الفلسطيني محمود عباس، تضامن لبنان رئيساً وشعباً مع الشعب الفلسطيني في مواجهة التطورات التي نشأت عما بات يعرف بــ " صفقة القرن". وشدد الرئيس عون خلال اتصاله، على اهمية وحدة الموقف العربي حيال هذه التطورات، مجدداً تمسك لبنان بالمبادرة العربية للسلام التي اقرتها القمة العربية التي انعقدت في بيروت في العام 2002، لاسيما لجهة حق عودة الفلسطينيين الى ارضهم وقيام دولتهم المستقلة وعاصمتها القدس.

وزير الخارجية ناصيف حتي

وكان الرئيس عون عرض مع وزير الخارجية والمغتربين ناصيف حتي خلال استقباله له قبل ظهر اليوم في قصر بعبدا، ردود الفعل على اعلان الرئيس الاميركي دونالد ترامب، ما سمي بـ"صفقة القرن" والمواقف العربية والدولية حيالها. كما تطرق البحث الى المواضيع الدبلوماسية المطروحة وتصور الوزير حتي لدور وزارته في المرحلة المقبلة.