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وزير الخارجية يؤكد موقف لبنان الرسمي من "صفقة القرن"

29
JANUARY
2020
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اعتبر وزير الخارجية ناصيف حتّي في حديث لـقناة "سكاي نيوز عربية"، أن "الموقف اللبناني من صفقة القرن يستند إلى القمة العربية عام 2002 ويدعو لتحقيق سلام عادل بقيام دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس الشرقية".

 

واشار، الى "اننا سنبحث في اجتماع وزراء الخارجية العرب في القاهرة السبت المقبل سبل إحياء نتائج قمة 2002 العربية".

 

وشدد، على أنه "لن تنجح أي محاولة لتحقيق سلام جزئي لا يضمن قيام دولة فلسطينية عاصمتها القدس الشرقية"، معتبراً أن "إسرائيل تقوم كل يوم بخطوات لمحاربة السلام".

 

وقال " نتمسك بحق العودة للفلسطينيين وهو حق قانوني واخلاقي ونشدد على رفض التوطين".


وأكد حتّي، أن "لا يمكن استلاب حق الشعب الفلسطيني مقابل مساعدات مالية"، مشيرًا الى أن "لا أحد يتخلى عن الهوية الوطنية مقابل إغراءات مادية".

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