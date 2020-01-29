هذا ما يفعله بالعاملات الأثيوبيات..!

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توافرت معلومات لدى مفرزة إستقصاء الجنوب في وحدة الدرك الإقليمي عن قيام شخص على متن سيارة من نوع مرسيدس بصدم عاملات من الجنسيّة الأثيوبيّة بسيّارته عمداً بهدف نشل حقائبهنّ مستغلاً الارتباك الحاصل من جرّاء حادث الصدم (المرّة الأولى كانت في بلدة الهلاليّة والمرة الثانية في مدينة صيدا).

وبنتيجة التحريات، ومن خلال متابعة ملف انتقال ملكية السيّارة -التي بيعت من مالكها الأساسي إلى شخص آخر، ومن ثم انتقلت ملكيتها إلى المشتبه به من دون تسجيلها لدى الدوائر الرسمية، تمكن عناصر المفرزة من تحديد هوية المشتبه به، ويدعى ز. م. (مواليد 1994، فلسطيني) وهو من أصحاب السوابق إذ كانت المفرزة قد أوقفته في السابق بجرم مخدرات وحيازة أسلحة حربية.

وبتاريخ 17/1/2020 وبعد توافر معلومات عن مكان تواجده، أوقفته إحدى دوريات المفرزة من خلال كمين محكم في محلّة النبعة.

وقد اعترف بما نسب إليه، وسُلّم إلى مخفر صيدا القديمة، للتوسّع بالتحقيق معه، بناءً على إشارة القضاء المختصّ بحسب بيان عن قوى الأمن الداخلي.