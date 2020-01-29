دياب استقبل رئيسة الهيئة الوطنية لشؤون المرأة

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إستقبل رئيس مجلس الوزراء الدكتور حسان دياب، في مكتبه في السراي الحكومي، رئيسة الهيئة الوطنية لشؤون المرأة كلودين عون روكز التي قالت إثر اللقاء: "تمنيت لدولة الرئيس التوفيق في مهامه. وشددنا على موضوع تعيين ست وزيرات في الحكومة، وللمرة الأولى تكون قد طبقت الكوتا النسائية 30% من دون قانون، وشكرته على هذا الامر".



أضافت: "كما أطلعته على كل الملفات التي تديرها الهيئة الوطنية حاليا وعلى أهدافها، كما قدمت له نسخة عن خطة العمل الوطنية لتنفيذ القرار 1325 الذي صوت عليه مجلس الوزراء في شهر أيلول الماضي، وستبدأ الحكومة الجديدة في تنفيذها، كما تطرقنا الى كل المواضيع والقوانين التي لا تزال عالقة، إن كان في مجلس الوزراء أو في مجلس النواب، واقترحت ان يتضمن البيان الوزاري فقرة خاصة بالمرأة وحقوقها، وقمنا بجولة شاملة على كل المواضيع التي تهمها والملفات واستمرارية العمل فيها، وكان دولة الرئيس داعما وايجابيا".