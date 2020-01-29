مداهمة مستودع للأغذية في الحازمية

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صدر عن المديرية العامّة لأمن الدولة – قسم الاعلام والتوجيه والعلاقات العامة البيان التالي :

أستكمالاً لعملها لتحقيق الأمن الغذائي، وبناء لإشارة القضاء المختص، قامت دورية من المديرية العامّة لأمن الدولة بالتنسيق مع مصلحة حماية المستهلك بمداهمة مستودع للمواد الغذائية في محلة الحازمية - بعبدا، حيث ضبطت كمية كبيرة من المواد الغذائية المنتهية الصلاحية التي تُستعمل لصناعة الحلويات ( ملوّنات – كراميل - كاكاو- عبوات سوائل تلوين – محابر طباعة الوان للحلويات .... ) ، كان قد تمّ التلاعب بتاريخ انتهاء صلاحية قسم منها بُغية إعادة طرحها في الاسواق، كما ضُبط الحاسوب والمعدات التي تُستخدم في عملية طباعة التواريخ المُتلاعب بها.

وقد تمّ ختم المستودع بالشمع الأحمر وتوقيف كل من صاحب الشركة اللبناني ( ح.ر. ) والموظف اللبناني المسؤول عن المستودع ( ط.ه. ) بالاضافة الى ثلاثة عمال من التابعية السورية كانوا يقومون بمعاونتهما وهم : ( حسان ع. ) و (كامل ع. ) و ( أحمد م. ) ، الذين ثبت خلال التحقيق معهم وبإعترافهم ، توّرطهم جميعاً في عمليات التزوير الحاصلة وبيع مواد غذائية فاسدة ، واودعوا مع المضبوطات القضاء المختص بناءً لاشارته .