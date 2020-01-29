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منخفض جويّ "سريع الحركة" يؤثر على لبنان

29
JANUARY
2020
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يتأثر لبنان بمنخفض جوي يوم الجمعة، يؤدي إلى طقس غير مستقر مع انخفاض ملحوظ بالحرارة وأمطار غزيرة ورياح قوية، إنما هذا المنخفض يكون قصير المدة وسريع الحركة وينكفئ سريعًا عن لبنان.

طقس اليوم على الشكل التالي: متقلب مع أمطار محلية وثلوج على 1500م الى 1600م ويتشكل الضباب على الجبال.

- الحرارة ساحلاً بين ١١ و ١٦ درجة فيما بقاعا تسجل بين صفر إلى ١١درجة وعلى الـ ١٠٠٠م بين ٥ و ١١ درجات

- الرياح جنوبية غربية ٣٠كم/س

- الرطوبة ٩٠٪؜

- الضغط الجوي ١٠١٩ hpa

- الرؤية جيدة تسوء محليًا جبلًا

- البحر متوسط الموج وحرارة سطح المياه ١٨ درجة

 

طقس الأيام المقبلة:

الخميس: ممطر أحيانا فيما تتساقط الثلوج على 1600م ويتشكل الضباب على الجبال وتشتد الرياح مساءً.

الجمعة: منخفض جوي قصير المدة يؤثر على لبنان ويتحول الطقس الى غير مستقر عاصف وبارد مع انخفاض الحرارة وتتساقط أمطار رعدية غزيرة أحيانًا خصوصاً صباحًا فيما يتدنى تساقط الثلوج تدريجيًا ليلامس 1100م إلى 1200م وبعض مرتفعات البقاع وتنحسر الأمطار عصرًا، رياح قوية بعض هباتها ساحلًا بين 50 و 80 كم/س وتلامس 100كم/س في بعض المناطق الجبلية.

 

 

 

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