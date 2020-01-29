هكذا علّق باسيل على "صفقة القرن"

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نشر رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل عبر حسابه على تويتر جزءا من خطابه في القاهرة بتاريخ ١١/٩/٢٠١٨ حول صفقة القرن وجاء فيه:

ان وضع القضية يزداد سوءا ووضعنا يزداد ترهلا، خاصة مع توالي الضربات الآتية من صفقة القرن التي يتهم البعض منا بالسكوت عنها.

وأضاف: في كل خطوة تكشفت تنفيذا من هذه الصفقة كان خنوع لاتخاذ الخطوة التالية: اغتصاب القدس،ضرب المبادرة العربية،يهودية الدولة،وقف المساهمة الأمريكية في الأونروا،ضم الجولان.فهل نبقى عاجزين ونشجع على البدء بالخطوة التالية؟وبالتالي لن يكون هناك سلام بل استسلام.