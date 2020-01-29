رسالة من المنتشرين في الولايات المتحدة الى جبران باسيل: شكراً!

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في محبّته الملموسة للوطن، وجدنا ملجأً لحنينا الى لبنان واملاً بالرجوع يوماً اليه.

نحن الَّذِين امضينا سنيناً في الغربة واعتقدنا ان جنسيّتنا لم تعد تنفع وانّ انتمائنا الوطني لم يعد له قيمة.. لا. فقد سعى هو ليؤكد لنا انّ جنسيتنا حقٌّ مشروعٌ لا يجوز التخلّي عنه. اتى الينا ليعترف بمعاناتنا ويحتفل بتضحياتنا فأعطانا ولأول مرّة في تاريخ لبنان حق الانتخاب من خارج حدود الوطن. أتى ليذكّرنا بأنه تصدّى للنازح واللآجىء ومغتصب الأرض ليبقي لنا لبناننا.

حقّق كل ذلك فعدنا كما كنّا وكما أحببنا دوماً ان نكون: لبنانيين وليس فقط منتشرين.

الى وزيرنا القوي، الى وزيرنا العتيد، من القلب شكراً. خلال ستة أعوام مليئة بالنشاطات والإنجازات المميّزة، استمدينا من طاقتك الجبّارة قوة الاستمرار كلبنانيّين أينما كنّا وحيثما وُجدنا. وبِطاقتك هذه، سنستمرّ من اجل لبنان ومن اجل ما آمنتَ به وحقّقتَ من أجلنا.

من الهيئة اللبنانية الأميركية للديمقراطيّة وجميع أعضاء الجالية اللبنانية في الولايات المتحدة: شكراً جبران باسيل. منحبّك.