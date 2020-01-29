وزير المال نقل للرئيس عون "استعدادات بعثتي البنك والصندوق الدوليين لمساعدة لبنان"

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كان وزير المال غازي وزني زار القصر الجمهوري امس لاطلاع رئيس الجمهورية ميشال عون على نتائج لقاءاته مع المسؤولين في البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، الذين اكّدوا دعم لبنان ومساعدته في المجالات التي يحتاجها.

وينطلق النقاش من مضمون الورقة الاقتصادية التي اقرّتها الحكومة السابقة في لقاءات بعبدا الإقتصادية ومضمون تقرير "ماكينزي" وما يمكن تنفيذه في المدى القريب.

وعلمت "الجمهورية"، انّ وزني نقل الى عون استعدادات بعثتي البنك والصندوق الدوليين لمساعدة لبنان في البرامج التي تخدم ما تحتاجه شريحة واسعة من اللبنانيين التي تعيش تحت خط الفقر، ودعم بعض البرامج الحرفية والصناعية الصغيرة بهدف مواجهة الأزمة الإجتماعية والتخفيف من آثارها على اللبنانيين.

وقبل 24 ساعة على هذه اللقاءات، التقى دياب امس رئيس جمعية مصارف لبنان سليم صفير وعرض معه للاوضاع المالية والمصرفية والتحضيرات الجارية لاجتماعات اليوم.