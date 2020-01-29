سلامة والقضاء والصيارفة

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علمت «الجمهورية»، انه واستكمالاً للتدابير الخاصة بعمل الصيارفة ووضع حد للفلتان، عقب كتاب حاكم مصرف لبنان الى النيابة العامة المالية لملاحقة الصيارفة المخالفين لقرار وضع حد لاسعار الدولار في السوق خارج المصارف، ترأس سلامة اول أمس اجتماعاً ضمّه الى رئيس لجنة الرقابة على المصارف سمير حمود والنائب العام المالي علي إبراهيم ونقيب الصيارفة محمد المراد. وخُصّص الاجتماع للبحث في الإجراءات التي ستواكب قرارات ابراهيم، الذي اوقف امس ستة صيارفة رهن التحقيق في المخالفات المرتكبة وسبل ضبط السوق النقدي قدر الإمكان.