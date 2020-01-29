الجمهورية: البيان الوزاري: الشق الإقتصادي والنقدي سيتقدّم على بقية العناوين

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الجمهورية: تزامناً مع اعداد البيان الوزاري، وقبل ان تتبلورعناوينه الأساسية، ثبت انّ الشق الإقتصادي والنقدي سيتقدّم على بقية العناوين، ولا سيما منها السياسية والديبلوماسية، وتلك التي تحوّلت مدار جدل في العقدين الأخيرين.

وكشفت مصادر وزارية لـ«الجمهورية»، انّ رئيس الحكومة حسان دياب، الذي يقدّم الملف الإقتصادي والنقدي، خصّص اليوم لإجتماعات ماراتونية تحت عنوان «الإنقاذ الإقتصادي»، وسيبدأه صباحاً بلقاء يجمعه بالوزراء الإقتصاديين الأربعة: المال غازي وزني، الاقتصاد راوول نعمه، البيئة والتنمية الإدارية دميانوس قطار والصناعة عماد حب الله، في حضور مجموعة الخبراء الإقتصاديين في رئاسة الحكومة، على ان ينضم اليهم في الإجتماع الثاني رئيس جمعية مصارف لبنان سليم صفير.

على ان ينضمّ الى المجتمعين في وقت لاحق وفدان من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، للبحث في ورقة عمل لوضع خريطة طريق تؤدي الى احتواء الأزمة ومحاولة وضع حد فوري لها وفرملة نتائجها المباشرة السلبية، كما على المديين المتوسط والبعيد.

مشاورات

وكان وزير المال وزني زار القصر الجمهوري امس لاطلاع رئيس الجمهورية ميشال عون على نتائج لقاءاته مع المسؤولين في البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، الذين اكّدوا دعم لبنان ومساعدته في المجالات التي يحتاجها. وينطلق النقاش من مضمون الورقة الاقتصادية التي اقرّتها الحكومة السابقة في لقاءات بعبدا الإقتصادية ومضمون تقرير «ماكينزي» وما يمكن تنفيذه في المدى القريب.

وعلمت «الجمهورية»، انّ وزني نقل الى عون استعدادات بعثتي البنك والصندوق الدوليين لمساعدة لبنان في البرامج التي تخدم ما تحتاجه شريحة واسعة من اللبنانيين التي تعيش تحت خط الفقر، ودعم بعض البرامج الحرفية والصناعية الصغيرة بهدف مواجهة الأزمة الإجتماعية والتخفيف من آثارها على اللبنانيين. وقبل 24 ساعة على هذه اللقاءات، التقى دياب امس رئيس جمعية مصارف لبنان سليم صفير وعرض معه للاوضاع المالية والمصرفية والتحضيرات الجارية لاجتماعات اليوم.