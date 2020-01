عناوين الصحف ليوم الأربعاء 29 كانون الثاني 2020

A + A -

الأخبار: صفقة القرن: شكراً دونالد ترامب!



نداء الوطن: ترامب يوحّد الفلسطينيين... والتوطين يُخيّم على لبنان

"شالوم" الأمر الواقع!



البناء: طهران وموسكو: مقتل قاتل سليماني والمهندس ومغنية… والجيش السوري دخل معرّة النعمان ترامب ونتنياهو لمقايضة فلسطين والقدس واللاجئين… بالمال واتحاد بلديات تحت الاحتلال الفلسطينيون يجدّدون وحدتهم للمواجهة… وترحيب بريطانيّ سعوديّ مصريّ إماراتيّ بالصفقة



اللواء: ورشة طوارئ إقتصادية في السراي اليوم

تباين وزاري يؤخر صياغة البيان واتجاه حكومي لتفكيك ساحات الإعتصام



النهار: صفقة القرن... رقص على أنقاض فلسطين



الجمهورية: "الصفقة": إسقاط حق العودة



الديار: ترامب يُعلن «إسرائيل الدولة العظمى» وتصفية القضيّة الفلسطينيّة والسيطرة على العرب والمنطقة

كلّ فلسطيني أو عربي يُوافق على صفقة القرن هو خائن عربي للمسيح ولرسول الله

ترامب غبيّ لا يعرف «صفقة القرن».. وأميركا تخرج عن كلّ القوانين الدوليّة ومجلس الأمن



the daily star: Thanks, but no thanks

l'orient le jour: À la Maison-Blanche, « petits » arrangements entre amis