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أسرار الصحف ليوم الأربعاء 29 كانون الثاني 2020

29
JANUARY
2020
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 البناء: خفايا وكواليس

خفايا
قالت مصادر حكومية إن رئيس الحكومة سيعقد مجموعة خلوات مخصّصة للوضع المالي والمصرفي لبلورة الرؤية المالية للحكومة التي سيتضمّن البيان الوزاري عناوينها العريضة وستنتج عنها حزمة من مشاريع القوانين التي سترسل إلى مجلس النواب، إضافة لمساعي مصالحة وترتيب العلاقات بين أطراف العملية المصرفية.



كواليس

قالت مصادر فلسطينية إن نقاشاً جدياً لإحياء مشروع الوحدة الوطنية عبر إعادة صياغة منظمة التحرير الفلسطينية بصورة تتيح لها خلال أسابيع قليلة ضمّ كل الفصائل تحت رايتها واتخاذ قرار بتفعيل ميثاقها الأصلي الذي تمّ تعديله بموجب اتفاقيات أوسلو.

 

 

 

اللواء: أسرار

همس
يسعى سفراء لجمع معطيات حول خيارات القوى السياسية، سواء المعارضة أو المتريثة في ما خصَّ فترة السماح للحكومة الجديدة..


غمز
طلب إلى نائب يردد أنه «مستقل» أن يقلّل من تصرفات، توحي بأنه يتمتع بـ«غطاء ما» يثير استفزاز أحد أبرز اللاعبين المحليين...


لغز
تحوم شكوك جدّية حول حرية عمل الوزراء الجدد، في ضوء إصرار وزراء أقوياء على ممارسة حق الوصاية وحق «النقض الفيتو»، للقرارات المخالفة؟!

 

 

 

الجمهورية: أسرار


هذا ما طلبه "مسؤول كبير" من وزراء الحكومة الجديدة

طلب مسؤول كبير من وزراء الحكومة الجديدة الكفّ عن الإدلاء بأي موقف تجنّباً للبلبلة التي أحدثتها تصريحات بعضهم لحظة ولادة الحكومة.

 

رسالة تقدير...

أرسل مسؤول كبير إلى مسؤول سابق رسالة تقدير لموقف أدلى به من قضية خلافية واعتبر أنه موقف وطني ومسؤول وحريص على استقرار البلد.

 

أصرّ على حقيبة وزارية "ليُنكِّد عيشة" وزير سابق!

لاحظت أوساط سياسية أن حزباً فاعلاً أصرّ على حقيبة وزارية "ليُنكِّد عيشة" وزير سابق الذي كان يُقفل مرفقاً ويعود هذا الحزب ويفتحه.

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