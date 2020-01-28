living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

أبو زيد يحذّر من مخاطر صفقة القرن ومقايضة الديون بالتوطين: لن نقبل أن يكون لبنان الحلقة الاضعف

28
JANUARY
2020
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

علّق مستشار رئيس الجمهورية النائب السابق أمل ابو زيد على تصريحات الرئيس الاميركي دونالد ترامب حول موضوع " صفقة القرن " ، فقال في سلسلة تغريدات " إن إعلان الرئيس الاميركي دونالد ترامب ما وصف بخطة السلام في الشرق الاوسط هو خطة لتدمير السلام ، وستكون لها مخاطر وتداعيات سلبية على لبنان وعلى كيانه وديموغرافيته من خلال محاولة تنفيذ المخطط القديم الجديد بتوطين اللاجئين الفلسطينيين".

وقال " لقد بتنا على شبه يقين بأن إغراق لبنان بالديون منذ 30 سنة والذي أوصلنا الى أقسى أزمة مالية واقتصادية واجتماعية هو بمثابة لعبة دولية لايصال البلد الى المقايضة الآتية: إما القبول بالتوطين وإما لا مساعدات ولا إعفاء من الديون ".

واضاف " إننا في لبنان كما سبق ورفضنا " صفقة القرن " هذه ، نجدّد رفضنا لأي لعبة دولية ولأي مؤامرة على حساب لبنان ومصلحته العليا مهما كلّف الثمن، محتفظين بحقنا المشروع في الدفاع عن سيادة بلدنا والتمسّك بما ورد في مقدمة الدستور اللبناني الذي نصّ صراحة أن لا توطين ولا تجزئة ولا تقسيم ، وبالتالي لن نقبل أن يكون لبنان الحلقة الأضعف لتمرير خطط مشبوهة في زمن التراخي العربي ".

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2020. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout