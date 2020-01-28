أبو زيد يحذّر من مخاطر صفقة القرن ومقايضة الديون بالتوطين: لن نقبل أن يكون لبنان الحلقة الاضعف

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علّق مستشار رئيس الجمهورية النائب السابق أمل ابو زيد على تصريحات الرئيس الاميركي دونالد ترامب حول موضوع " صفقة القرن " ، فقال في سلسلة تغريدات " إن إعلان الرئيس الاميركي دونالد ترامب ما وصف بخطة السلام في الشرق الاوسط هو خطة لتدمير السلام ، وستكون لها مخاطر وتداعيات سلبية على لبنان وعلى كيانه وديموغرافيته من خلال محاولة تنفيذ المخطط القديم الجديد بتوطين اللاجئين الفلسطينيين".

وقال " لقد بتنا على شبه يقين بأن إغراق لبنان بالديون منذ 30 سنة والذي أوصلنا الى أقسى أزمة مالية واقتصادية واجتماعية هو بمثابة لعبة دولية لايصال البلد الى المقايضة الآتية: إما القبول بالتوطين وإما لا مساعدات ولا إعفاء من الديون ".

واضاف " إننا في لبنان كما سبق ورفضنا " صفقة القرن " هذه ، نجدّد رفضنا لأي لعبة دولية ولأي مؤامرة على حساب لبنان ومصلحته العليا مهما كلّف الثمن، محتفظين بحقنا المشروع في الدفاع عن سيادة بلدنا والتمسّك بما ورد في مقدمة الدستور اللبناني الذي نصّ صراحة أن لا توطين ولا تجزئة ولا تقسيم ، وبالتالي لن نقبل أن يكون لبنان الحلقة الأضعف لتمرير خطط مشبوهة في زمن التراخي العربي ".