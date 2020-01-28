living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

ماذا يقول المدير العام للمؤسسة العامة للاسكان عما أقر في الموازنة أمس حول القروض المتعثرة؟

28
JANUARY
2020
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

بالامس اقر مجلس النواب باطار موزانة 2020 المادة 36 بالصيغة التي وضعتها لجنة المال والموازنة هذا البند الذي حاز على الحصة الاكبر ولعلها الوحيدة من نقاش الموازنة اثار اهتمام اللبنانيين نظرا لفترة السماح التي يمهلها للمتعثر اذ يلزم المصارف تجميد وتعليق الإ جراءات القانونية الناجمة عن التعثّر في تسديد القروض المدعومة .

هذه المادة تطال 8 انواع من القروض وهي السكنية والسياحية والصناعية والزراعية والبيئية والتكنولوجية والمعلوماتيةوالتي فوائها مدعومة من مصرف لبنان . ولان اكثر ما يهتم له المواطن هو القروض السكنية قصدنا مدير عام مؤسسة الاسكان :

وبما ان هذه المادة لا تعفي المقترض من اصل القرض، لذلك وتجنبا لتراكم المبلغ" اللي قادر يدفع ولو نص او ربع المبلغ يدفع" يقول لحود:

ولكن هل اتفق مع المصاف حول هذه المادة؟

اشارة الى ان هذا القانون يطبق مع مفعول رجعي ما يعني عمليا انه يتوجب على المصرف التراجع عن اي اجراء قام به المصرف بحق المتعثر من 1/10 الى 30/6 اذا ثبت انه غير قادر على السداد.

OTV
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2020. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout