ماذا يقول المدير العام للمؤسسة العامة للاسكان عما أقر في الموازنة أمس حول القروض المتعثرة؟

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بالامس اقر مجلس النواب باطار موزانة 2020 المادة 36 بالصيغة التي وضعتها لجنة المال والموازنة هذا البند الذي حاز على الحصة الاكبر ولعلها الوحيدة من نقاش الموازنة اثار اهتمام اللبنانيين نظرا لفترة السماح التي يمهلها للمتعثر اذ يلزم المصارف تجميد وتعليق الإ جراءات القانونية الناجمة عن التعثّر في تسديد القروض المدعومة .



هذه المادة تطال 8 انواع من القروض وهي السكنية والسياحية والصناعية والزراعية والبيئية والتكنولوجية والمعلوماتيةوالتي فوائها مدعومة من مصرف لبنان . ولان اكثر ما يهتم له المواطن هو القروض السكنية قصدنا مدير عام مؤسسة الاسكان :



وبما ان هذه المادة لا تعفي المقترض من اصل القرض، لذلك وتجنبا لتراكم المبلغ" اللي قادر يدفع ولو نص او ربع المبلغ يدفع" يقول لحود:



ولكن هل اتفق مع المصاف حول هذه المادة؟



اشارة الى ان هذا القانون يطبق مع مفعول رجعي ما يعني عمليا انه يتوجب على المصرف التراجع عن اي اجراء قام به المصرف بحق المتعثر من 1/10 الى 30/6 اذا ثبت انه غير قادر على السداد.