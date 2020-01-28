نقيب المستشفيات الخاصة الى جانب الشركات المستوردة للمعدات الطبية يحذران من ازمة في قطع الغيار

A + A -

كل يوم يواجه القطاع الاستشفائي ازمة مختلفة. بعد حل ازمة المستلزمات الطبية التي خلصت فيها جهود وزير الصحة السابق جميل جبق مع القطاعات المعنية الى دعم مصرف لبنان ب85 بالمئة من السعر ، يجري الحديث اليوم عن نقص باكياس الدم في المستشفيات بعد عجز المستوردين عن الحصول على الاكياس. نقيب المستشفيات سليمان هارون ينفي وجود ازمة في الحصول على اكياس الدم شارحا التخبط الحاصل حول هذا الموضوع.



هارون الذي يقول ان حل استيراد المسلتزمات الطبية افرج العمل في المستشفيات، الا ان مشكلة من نوع آخر برزت في القطاع. العجز في الحصول على قطع الغيار في الآلات الطبية مما يؤثر على تلبية حاجات المرضى.



هادي سعاده، صاحب احدى شركات استيراد وبيع وتركيب وصيانة المعدات الطبية، يتحدث عن ازمة الاستيراد اللاحقة بهم.



اصحاب هذه الشركات يطالبون بان يلحقهم الحل اللاحق بالمستلزمات الطبية. اي بدعم مصرف لبنان ب85 بالمئة من ثمن المعدات، وهذا ما سيكون محور المساعي في الايام المقبلة.