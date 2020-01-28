living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

العنوان الاول من دون منازع اليوم وفي الأيام المقبلة..

28
JANUARY
2020
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

العنوان الاول من دون منازع اليوم وفي الأيام المقبلة: إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب خطته المنتظرة للسلام في الشرق الاوسط.


من حيث الشكل، الخطة إسرائيلية بامتياز... إذ أُعلنت في حضور بنيامين نتنياهو وبيني غانتس معاً، وفي ظل معارضة معلنة لمحمود عباس، كما أن الرئيس الأميركي كرر رسائله المعتادة المؤيدة بالمطلق لجميع المزاعم الإسرائيلية.


أما في المضمون، فحدث ولا حرج، حيث اختصرت الخطة في ثمانين صفحة حوالى ثمانين عاماً من الصراع، بأن نصرت الباطل على الحق، ومنحت الجانب الإسرائيلي في السلم ما لم يأخذه في حروب.


وفي انتظار بلورة المواقف الإقليمية والدولية من الخطة، تطور ميداني كبير على الأرض السورية، حيث استعاد الجيش السوري معرة النعمان، ليستعاد معها التوتر مع الجانب التركي.


أما لبنانياً، وفي انتظار انتهاء لجنة صياغة البيان الوزاري من عملها، أرخى إقرار موازنة 2020 بظله الإيجابي على المشهد الداخلي، الذي ميَّزته اليوم برقية التهنئة التي تلقاها رئيس الحكومة المكلف حسان دياب من أمير دولة الكويت، مهنئاً إياه على تشكيل الحكومة، في مؤشر إضافي إلى تنامي التقبُّل الداخلي للحكومة الجديدة، على وقع هدنة داخلية واضحة، لا تزال تخرقها بين الحين والآخر مناوشات متقطعة من أكثر من طرف، وفي أكثر من ساحة.

OTV News
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2020. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout