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العنوان الاول من دون منازع اليوم وفي الأيام المقبلة: إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب خطته المنتظرة للسلام في الشرق الاوسط.



من حيث الشكل، الخطة إسرائيلية بامتياز... إذ أُعلنت في حضور بنيامين نتنياهو وبيني غانتس معاً، وفي ظل معارضة معلنة لمحمود عباس، كما أن الرئيس الأميركي كرر رسائله المعتادة المؤيدة بالمطلق لجميع المزاعم الإسرائيلية.



أما في المضمون، فحدث ولا حرج، حيث اختصرت الخطة في ثمانين صفحة حوالى ثمانين عاماً من الصراع، بأن نصرت الباطل على الحق، ومنحت الجانب الإسرائيلي في السلم ما لم يأخذه في حروب.



وفي انتظار بلورة المواقف الإقليمية والدولية من الخطة، تطور ميداني كبير على الأرض السورية، حيث استعاد الجيش السوري معرة النعمان، ليستعاد معها التوتر مع الجانب التركي.



أما لبنانياً، وفي انتظار انتهاء لجنة صياغة البيان الوزاري من عملها، أرخى إقرار موازنة 2020 بظله الإيجابي على المشهد الداخلي، الذي ميَّزته اليوم برقية التهنئة التي تلقاها رئيس الحكومة المكلف حسان دياب من أمير دولة الكويت، مهنئاً إياه على تشكيل الحكومة، في مؤشر إضافي إلى تنامي التقبُّل الداخلي للحكومة الجديدة، على وقع هدنة داخلية واضحة، لا تزال تخرقها بين الحين والآخر مناوشات متقطعة من أكثر من طرف، وفي أكثر من ساحة.