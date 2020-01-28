وزارة الطاقة والمياه: أعمال التجارب في سدّ وبحيرة المسيلحة ما زالت تستكمل

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تناقلت وسائل التواصل الاجتماعي أخباراً وأفلاماً وصوراً عن مستوى المياه في سدّ وبحيرة المسيلحة في قضاء البترون. يهمّ وزارة الطاقة والمياه أن توضح أن أعمال التجارب في السدّ والبحيرة ما زالت تستكمل وأن الادارة لم تجرِ لغاية اليوم عملية الاستلام المؤقت كون تنفيذ بعض الاشغال المكمّلة والتجارب الضرورية ما زالت مستمرّة لتاريخه.



ان المشرف على تنفيذ المشروع، الاستشاري مجموعة ليبانكونسلت (Libanconsult ) وكوين وباليه (coyne et bellier) مع ملتزم الأشغال شركة مالتورو (Maltauro) ما زالا يستكملان الأشغال المتبقية بما فيها التجارب اللازمة كتعبئة وتفريغ البحيرة للتأكد من عدم وجود أية شوائب قد تتأتى عن أول عملية تعبئة للسد كما ومن حسن تنفيذ الأشغال وجودة التجهيزات الالكتروميكانيكية لتأمين الغاية التي نفّذ من أجلها المشروع. وسوف تستمرّ هذه التجارب على مدى السنتين اللتين تليان الانتهاء من أعمال البناء.