مخزومي استقبل رامبلنغ: لا يمكن تجاهل المتظاهرين وإقرار موازنة حكومة سابقة مرفوضة شعبيا

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استقبل رئيس حزب "الحوار الوطني" النائب فؤاد مخزومي في مكتبه في وسط بيروت، في حضور المستشارة السياسية الدكتورة كارول زوين، سفير بريطانيا كريس رامبلنغ، ترافقه المتحدثة باسم الحكومة البريطانية لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أليسون كينغ، وكان عرض للأوضاع في لبنان والمنطقة.

إثر اللقاء، شدد مخزومي على أهمية العلاقات بين لبنان وبريطانيا، مثمنا "دعمها الدائم للبنان في مختلف المجالات"، داعيا الى "الاستفادة من خبرات بريطانيا الاقتصادية لا سيما في هذه الظروف الصعبة التي يمر بها البلد". وقال: "إن لبنان اليوم، بأمس الحاجة لدعم بريطانيا والمجتمع الدولي عموما، خصوصا على المستوى الإقتصادي والمالي، وفي ظل الصراعات التي تشهدها المنطقة". وجدد الدعوة إلى "تحييد لبنان عن الأزمات".

من جهة أخرى، أشار مخزومي الى أن مقاطعته جلسة مجلس النواب المخصصة لإقرار موازنة 2020، تعود لكون "هذه الموازنة والطريقة التي أقرت بها تكرارا للسياسات الخاطئة للحكومة السابقة وممارساتها على الصعد الاقتصادية المالية والاجتماعية، وهذا ما لا يليق بحكومة انقاذية يجب أن تكون إصلاحية وتنموية وتضع حدا للهدر والفساد". وأكد أنه "لا يمكن تجاهل المواطنين المتظاهرين منذ أكثر من 100 يوم، وإقرار موازنة وضعتها الحكومة السابقة المرفوضة شعبيا، عدا عن كونها حكومة فاشلة أوصلت البلد إلى ما هو عليه الآن". وشدد على أن "المطلوب اليوم هو إعادة الثقة أمام اللبنانيين المنتفضين والخارج الدولي أيضا".