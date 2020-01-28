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وزير بريطاني لوزير الخارجية: مستعدون لمساعدة لبنان للخروج من الأزمة الاقتصادية

28
JANUARY
2020
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تلقى وزير الخارجية والمغتربين ناصيف حتي اتصالا من الوزير البريطاني للشرق الأوسط اندرو موريسون، الذي هنأه على توليه منصبه الجديد وتمنى له التوفيق في مهامه في هذه الظروف الصعبة، معربا عن استعداد المملكة المتحدة لمساعدة لبنان للخروج من الأزمة الاقتصادية. كما تتطرقا للأوضاع في منطقة الشرق الأوسط وانعكاسها على لبنان.

 

والتقى حتي السفير البريطاني كريس رامبلنغ، الذي قال: "ان المحادثات مع الوزير حتي كانت مميزة وجيدة وتناولت الوضع الداخلي اللبناني، وما تستعد الحكومة للقيام به وتطرقنا الى مسائل اقليمية تهم البلدين. ونأمل في استمرار التعاون مستقبلا".

 

الى ذلك، استقبل الوزير حتي السفير الاسباني خوسيه ماريا فيرري الذي أعلن انه جرى "عرض للعلاقات الجيدة جدا بين البلدين والتي تطورت في السنوات الماضية في مجال القضايا المشتركة سواء على الصعيد الثنائي او على صعيد الاتحاد الاوروبي، خصوصا واننا عضو في الاتحاد الاوروبي".

 

وقال: "نرحب باقرار الموازنة، وهي خطوة هامة ونأمل ان يتم اتخاذ خطوات اضافية بغية القيام بالاصلاحات الضرورية وكذلك تلبية تطلعات الشعب".

 

واضاف: "بحثنا في سبل التعاون في مجالات ثنائية عدة ولا سيما على صعيد اللغة الاسبانية التي هي الاكثر انتشارا لدى المغتربين اللبنانيين، وكذلك مشاركة بلادنا في عداد القوات الدولية العاملة في جنوب لبنان. ونحن راغبون في استمرار هذا التعاون، في المجال العسكري وفي المجالات الاخرى لا سيما واننا دولتان متوسطتان".

 

وتابع: "كما تباحثنا في مسيرة الوزير حتي الشخصية والتي تعاون خلالها مع الجانب الاسباني المعني بعملية السلام في الشرق الاوسط لا سيما في هذه الظروف".

 

وأعرب السفير الاسباني عن "القلق المشترك حيال الفكرة المتداولة حاليا عن الاعلان عن خطة السلام في الشرق الاوسط مع التشديد على ضرورة احترام قرارات مجلس الامن الدولي والعودة الى المفاوضات الثنائية".

 

هذا واستقبل وزير الخارجية السفير التركي هاكان شاكيل وتناول البحث العلاقات الثنائية. ومن زوار الوزير حتي السفير الياباني تاكيشي اوبوكو، ثم السفير الايطالي ماسيمو ماروتي في زيارة وداعية لمناسبة انتهاء مهامه الديبلوماسية في لبنان.

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