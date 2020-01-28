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رئيس الجمهورية تابع الاوضاع المالية مع الوزير وزني وتلقى دعوة لحضور قداس عيد القديس مارون

28
JANUARY
2020
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واصل رئيس الجمهورية العماد ميشال عون قبل ظهر اليوم لقاءاته في اطار متابعته لعمل الوزارات والخطط الموضوعة لتفعيلها، فاستقبل في هذا الاطار وزير المالية الدكتور غازي وزني وعرض معه الاوضاع المالية وخطة عمل الوزارة في المرحلة المقبلة. واطلع الوزير وزني رئيس الجمهورية على نتائج لقاءاته مع المسؤولين في البنك الدولي وصندوق النقد الدولي الذين اكدوا على دعم لبنان ومساعدته في المجالات التي يحتاجها.
 
الوزير السابق غابي ليون
واستقبل الرئيس عون الوزير السابق غابي ليون واجرى معه جولة افق تناولت الاوضاع العامة في البلاد، وحاجات منطقة زحلة، والاجراءات الواجب اعتمادها بعد تزايد حوادث السرقة في المدينة.
 
 
راعي ابرشية بيروت المارونية
واستقبل الرئيس عون راعي ابرشية بيروت المارونية المطران بولس عبد الساتر يرافقه المونسنيور اغناطيوس الاسمر والاب ريمون قسيس والاب سليم مخلوف. وقد وجه المطران عبد الساتر دعوة لرئيس الجمهورية لحضور القداس الذي تقيمه الابرشية لمناسبة عيد القديس مارون يوم الاحد 9 شباط المقبل.
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