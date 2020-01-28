مخزومي التقى رامبلنغ وعرض معه الأوضاع العامة

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التقى رئيس حزب الحوار الوطني النائب فؤاد مخزومي السفير البريطاني كريس رامبلنغ،وعرض معه الأوضاع في لبنان والمنطقة.



وفي تصريح له، شدد مخزومي على أهمية العلاقات بين لبنان وبريطانيا، مثمناً دعمها الدائم للبنان في مختلف المجالات، وداعياً للاستفادة من خبرات بريطانيا الاقتصادية لا سيما في هذه الظروف الصعبة التي يمر بها البلد. وقال إن لبنان اليوم بأمس الحاجة لدعم بريطانيا والمجتمع الدولي عموماً، خصوصاً على المستوى الإقتصادي والمالي، وفي ظل الصراعات التي تشهدها المنطقة، مجدداً الدعوة إلى تحييد لبنان عن الأزمات.



واعتبر مخزومي أن مقاطعته جلسة مجلس النواب المخصصة لإقرار موازنة 2020، تعود لكون هذه الموازنة والطريقة التي أقرت بها تكراراً للسياسات الخاطئة للحكومة السابقة وممارساتها على الأصعدة الاقتصادية المالية والاجتماعية وهذا ما لا يليق بحكومة انقاذية يجب أن تكون إصلاحية وتنموية وتضع حداً للهدر والفساد.