زيارة مفاجئة للوزير

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قام وزير الصحة العامة د. حمد حسن بزيارة مفاجئة فجر اليوم إلى مطار رفيق الحريري الدولي، تفقد فيها جهوزية الفريق الطبي المكلف الكشف على القادمين من الخارج إلى لبنان للتأكد من عدم إصابتهم بفيروس كورونا وعمل الكاميرات الحرارية التي تم تركيبها لذلك.



وأبدى حسن ارتياحه لما لقيه من جهوزية لدى المعنيين بالمراقبة حيث وجدهم يقومون بعملهم ويراقبون المسافرين، وإذ نوّه بالتزامهم، تمنى وضع جدول مفصل بالدوامات يأخذ بالاعتبار مواعيد الرحلات القادمة إلى لبنان من دون أي استثناء، بحيث لا يدخل أي مسافر إلى الأراضي اللبنانية من دون التأكد من عدم إصابته بفيروس الكورونا.