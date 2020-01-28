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وزارة الصحة تحذر من فيروس الكورونا.. إليكم طرق الوقاية

28
JANUARY
2020
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اعلنت مصلحة الطب الوقائي، في وزارة الصحة العامة، بيان، تضمن معلومات عن فيروس الكورونا وطرق الوقاية منه.

 

واشار البيان “ان فيروسات الكورونا تشكل فصيلا كبيرا، يشمل فيروسات يمكن أن تسبب نزلات البرد، ومعظم حالات الإصابة بهذا الفيروس بسيطة، يشفى منها المريض بشكل تلقائي. ومن أبرز عوارض المرض ارتفاع درجة الحرارة، آلام في الحنجرة، سعال وضيق في التنفس. اما فترة حضانة المرض فهي حوالي يومين إلى أسبوعين”.

 

اما طرق العدوى بالفيروس فأكد البيان أنها غير معروفة بدقة، ولكنها قد تشبه طرق انتقال الانفلونزا من حيث الانتقال المباشر عن طريق الرذاذ المتطاير من السعال، العطس، اللعاب، والانتقال غير المباشر عبر تلوث اليدين، ومن ثم لمس الفم أو الأنف أو العين.

 

وعن طرق الوقاية من هذا الفيروس، تنصح وزارة الصحة المواطنين بعدم السفر إلى البلدان الموبوءة إلا عند الضرورة. وفي حال الاضطرار إلى السفر، يجب التقيد بالإرشادات الصحية التالية للحد من انتشار الامراض التنفسية الحادة عموما والكورونا خصوصا وهي: المداومة على غسل اليدين جيدا بالماء والصابون، أو المواد المطهرة الأخرى التي تستخدم لغسيل اليدين، خصوصا بعد السعال أو العطس، وتجنب الاتصال المباشر مع أي شخص يعاني العوارض المذكورة أو الالتهاب التنفسي الحاد، واستخدام المنديل لتغطية الفم والأنف عند السعال أو العطاس، ثم التخلص منه في سلة النفايات. وإذا لم يتوفر المنديل فيفضل السعال أو العطس على أعلى الذراع وليس على اليدين. وحاول قدر المستطاع تجنب ملامسة العينين والأنف والفم باليد، فاليدين يمكن أن تنقل الفيروس بعد ملامستها للأسطح الملوثة بالفيروس.

 

أما الاجراءات الواجب اتباعها عند السفر إلى البلدان الموبوءة، فهي تجنب أماكن التجمعات، وفي حال ضرورة التواجد في هذه الأماكن، يجب استخدام الكمامة. وتجنب الاحتكاك بالحيوانات الحية والميتة في البلدان الموبوءة، أو التواجد في أسواق تداول الحيوانات، بالاضافة الى طهي المنتجات الحيوانية (كاللحوم والبيض) جيدا قبل الاستهلاك.

 

واكدت الوزارة انه لا يوجد حتى الآن علاج خاص بالكورونا الجديد، غير أن العديد من عوارضه يمكن معالجتها.

 

ونبهت الى انه “في حال كنت آتيا من بلد موبوء يجب تعبئة الاستمارة الخاصة بمركز الحجر الصحي في المطار عند الوصول، ومراجعة الطبيب حالا، وإبلاغه أنك كنت مسافرا في حال ظهرت عليك أحد الأعراض خلال فترة لا تتعدى ال 15 يوما من تاريخ الوفود الى لبنان مثل الحرارة مرتفعة، وأعراض الجهاز التنفسي مثل الضيق في التنفس، والالم في الحنجرة، والسعال.

 

للاتصال بوزارة الصحة العامة:
– الخط الساخن: 1214
– مصلحة الطب الوقائي: 01/843769 – 01/830300 Ext: 435-436-437
– قسم الحجر الصحي – المطار: د. حسن ملاح: 03/282258- 01/629 352
– برنامج الرصد الوبائي: 01/614194- 01/614196

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