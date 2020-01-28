هل تكون أول فائز من لبنان بالجائزة الكبرى ليانصيب Powerball بقيمة 394 مليون دولار؟

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تصوَّر هذا العنوان: "مقيم في لبنان يفوز بجائزة اليانصيب الأضخم في العالم". هل يبدو لك الأمر خياليًّا؟ إن ما يثير الدهشة أن هذا السيناريو قد يصير حقيقةً، بل وأكثر، إذ من الممكن أن تكون أنت الفائز بالجائزة الكبرى من Powerballالبالغة 394 مليون دولار!

إذا كنت تخيلت يومًا الفوز بجائزة يانصيب تغير حياتك، فلا بد أنك أدركت أن الجوائز الكبرى الأضخم تكون متاحة عبر ألعاب اليانصيب الأميركية، وحسب. ربما سمعت أن Powerball قدمت جائزة كبرى بقيمة 1.586 مليون دولار لثلاثة فائزين محظوظين في يناير 2016، والقصة الأحدث عن فوز شخص واحد بالجائزة الكبرى التي بلغت قيمتها 1.537 مليون دولار في يانصيب Mega Millions في أكتوبر 2018. ومن المؤكد أنك ترغب أنت أيضًا في المشاركة في ألعاب اليانصيب هذه، لكن السفر إلى الولايات المتحدة لشراء التذاكر هو أمر غير وارد.

الآن، يمكنك المشاركة في أكبر ألعاب اليانصيب الأميركية عبر الإنترنت، بطريقة آمنة، وأنت ملازم منزلك في لبنان. هذه الفرصة المدهشة متاحة أمامك على موقع theLotter.com، وهي الخدمة الرائدة عالميًّا لشراء تذاكر اليانصيب عبر الإنترنت. فالمشاركة في Powerball وMega Millions عبر الإنترنت من خلال الحصول على تذاكر اليانصيب الرسمية ليست أمرًا ممكنًا فحسب، بل وهي قانونية أيضًا.

تبعًا لموقع Powerball الرسمي، ما من قيود تحدد من يمكنه أن "يشتري تذكرة Powerball... يشارك في اللعبة... يحصد الجوائز". فالموقع يشير بوضوح إلى أن "لا يُشترط أن تكون مواطنًا أميركيًّا أو مقيمًا في الولايات المتحدة للمشاركة في اللعبة". هذه الأحكام تفسح في المجال أمام المقيمين في لبنان للفوز بأضخم جوائز اليانصيب، وشراء التذاكر من خلال theLotter يجعل كل ذلك ممكنًا.

إليك طريقة المشاركة. في بساطة، تسجل في theLotterواختر المشاركة في Powerball أو أي لعبة يانصيب أخرى متاحة من كل أنحاء العالم. سيقوم وكلاء theLotter المحليون في الولايات المتحدة بشراء تذاكر اليانصيب الرسمية نيابةً عنك. يفرض عليك الموقع رسوم خدمة، وستجد نسخًا ممسوحة ضوئيًّا عن تذاكرك في حسابك الخاص قبل السحب. وعندما تفوز، تحصل على الجائزة كاملةً، من دون أي عمولة!

هل هذا النظام فاعل؟ إسأل فقط أكثر من 5 ملايين رابح حول العالم ممن حالفهم الحظ وعادوا إلى منازلهم بجوائز قاربت بمجموعها 100 مليون دولار. أكبر الفائزين عبر theLotter لتاريخه هي أورا د. من باناما، وهي سيدة متقاعدة كانت لا تزال تعمل لإعالة أولادها. كانت أورا الرابحة الوحيدة للجائزة الكبرى في سحب Florida Lotto في تموز 2017، ما جعلها تحصد المبلغ كله، أي 30 مليون دولار. وهكذا، بقيت لائحة الفائزين تطول حتى عام 2019 مع ارتفاع عدد الفائزين المحظوظين:

المشارك في اليانصيب الكويتي الجنسية ب. ك. الذي فاز في تموز 2019 بالجائزة الكبرى البالغة 118,685.50 راند في يانصيب South Africa Daily Lotto.

نتاليا التي فازت بجائزة بلغت مليون دولار من خلال Mega Millions عام 2017، عادت وربحت الجائزة الكبرى في Mexico Chispazo بقيمة 224,063.68 بيزو مكسيكي في أيلول 2019.

9 رابحين من المشاركين معنا من كل أنحاء العالم، فاز كلٌّ منهم بـ50 ألف يورو في Loteria de Navidad في السحب الذي أُجري في 22 ديسمبر 2019.



أنت أيضًا يمكنك المشاركة في Powerball للحصول على الجائزة الكبرى القيِّمة! إذا استطاع شخص من باناما الفوز بجائزة أميركية كبرى ومذهلة بواسطة شراء تذاكر اليانصيب الرسمية عبر الموقع الإلكتروني theLotter، إذًا أنت أيضًا تستطيع ذلك. وعندئذٍ، يمكن أن يتحول عنوان "مقيم في لبنان يفوز بجائزة اليانصيب الأضخم في العالم" حقيقةً!

للمزيد من المعلومات عن طريقة المشاركة في سحب Powerball المقبل، تفضل بزيارة theLotter.com.

نتمنى لك حظًّا موفقًا ونرجو منك المشاركة في اليانصيب بمسؤولية!