عناوين الصحف ليوم الثلاثاء 28 كانون الثاني 2020

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الأخبار: صفقة ترامب ــ نتنياهو: الفلسطينيون إلى المواجهة

جلسة تشريع السوابق

إسقاط طائرة أميركية: طالبان تصعّد حرب الاستنزاف







البناء: تسارع إقليميّ من سورية إلى أفغانستان يُقلق واشنطن… والردّ إعلان صفقة القرن اليوم؟ برّي ينجح بتمرير قطوع الموازنة… تمهيداً لاسترداد المبادرة… وتأمين جلسة الثقة تصويت هجين للمستقبل والاشتراكيّ… ومقاطعة فاشلة للكتائب والقوات… وحراك على الهامش



نداء الوطن: "دمج المصارف" على نار حامية... والصفقات تتحضّر "بسرّية تامة"

موازنة "الثلث المهيمن"



اللواء: «هدنة الموازنة»: تعايش على ضفاف «المخاطر المتبادلة»

برّي يستنجد بجنبلاط وكتلة المستقبل تنقذ النصاب وباسيل أبرز الغائبين

النهار: "تهريبة" الموازنة : انتهاكات قياسية والحكومة رهينة

الجمهورية: المواجهة الكبرى في جلسة الثقة



الديار: ترامب يُعلن «صفقة القرن» اليوم... والفلسطينيّون يُهدّدون

the daily star: Parliament endorses 2020 budget in record session



l'orient le jour: Le budget 2020 adopté par une majorité étriquée, dans un hémicycle en état de siège