أسرار الصحف ليوم الثلاثاء 28 كانون الثاني 2020

A + A -

البناء: خفايا وكواليس

خفايا

قالت مصادر نيابية إن كتلة المستقبل مهتمّة بالحصول على تطمينات من رئيس الحكومة حسان دياب بما يتعلق بملاحقة الرئيس فؤاد السنيورة والوزيرين جمال الجراح ومحمد شقير بملفات هدر وفساد وبعدم نية إجراء مناقلات وتغييرات إدارية تطال المراكز المحسوبة على المستقبل وتعرض بالمقابل هدنة نيابية.



كواليس

تنتظر جهات إقليمية ودولية البيان الأميركي التفصيلي حول مصير ركاب الطائرة التي سقطت في أفغانستان والتي تقول مصادر أمنية إن على متنها ضباط كبار منهم مايك دي أندريا المسؤول عن تنفيذ قرار اغتيال القائدين قاسم سليماني وأبي مهدي المهندس.



اللواء: أسرار

همس

دار جدال واسع داخل فريق مسؤول سابق، حول أيِّ الخيارات أفضل، سعياً وراء وقف الخسائر السياسية..



غمز

فوجئت أوساط نيابية بسرعة إنقلاب حزب يميني، من المشاركة في جلسة الموازنة إلى عدم المشاركة!



لغز

توقع مصدر مصرفي مرحلة استقرار طفيفة، قبل عودة الدولار إلى الجنون، على إيقاع تطورات قد تكون سلبية في المنطقة..

الجمهورية: أسرار

الجناح العائلي في السراي

نُقل عن مرجع قضائي سابق قوله إن انتقال رئيس الحكومة الى الجناح العائلي في السراي قبل نيله الثقة مخالف للدستور ولا تبرِّره سوى الظروف الأمنية.

توفير نصاب "الموازنة"

إستغربت أوساط في المعارضة اعتبار إحدى الكتل النيابية أن جلسة الموازنة غير دستورية بعد حضور أعضائها الى الجلسة لتوفير النصاب.

برنامج الحكومة

سخر مرجع قانوني من إعتبار أحد المسؤولين الحكوميّين أن برنامج الحكومة يكمن في بيانها الوزاري وليس في موازنتها.