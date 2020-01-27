المرابطون تدعو الى رفع العلم الفسطيني على شرفاتنا وشبابيك منازلنا غداً‎

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أصدرت حركة الناصريين المستقلين-المرابطون البيان التالي: "انها ساعة للعمل وليست ساعة للحزن" جمال عبدالناصر ..

غداً الثلاثاء ٢٨-١-٢٠٢٠ الساعة السابعة مساءً سيُعلن عن بنود ما أسموه بصفقة العصر، فيما يتعلق بالواقع الفلسطيني في سوق النخاسة الدولية ومديرها الامبريالي الأميركي.

تعلن المرابطون ما يلي:

أولاً: إن هذه الصفقة مولود ميت في رحم من حاول أن يستولدها من الاميركيين ويهود التلمود، وهي تصبّ فقط في خانة الاستهلاك الكرنفالي الاميركي اليهودي التلمودي، ورغم المحاولات التخريبية الذي سلكه مسار هذه الصفقة منذ تسريب نوايا اعلانها سيبقى مخطط من مخططات استهداف القضية الفلسطينية المركزية ولن تعيق مسار مقاومة اهلنا الفلسطينيين والقوى القومية العربية واحرار العالم في سبيل ازالة الكيان التلمودي من الوجود.

ثانياً: إن فلسطين ملك للامة العربية وهي الالم والامل لكل مواطن عربي لذلك لا يملك احد حتى ولو كان فلسطينياً التنازل عن اي شبر من ارضها.

كل من يعلن عن موافقته على هذا المولود الميت من بعض العرب ليس بجديد عليهم، وهم كما وصفهم دائماً وأبداً القائد جمال عبدالناصر بأنهم الرجعية العربية الذي يعود فضل وجودها على أرض أمتنا العربية الى المشروع الاستعماري الانكليزي ومن ثم الأميركي، وهم بالتالي ساقطون معها والتاريخ يشهد على سقوط الكثير من أمثال هؤلاء في مزابله.

ثالثاً: ندعو اليوم الى كثرة الفعل وقلة الكلام بعدما قيل الكثير عن هذا المولود الميت، وبالتالي على القوى الوطنية والقومية العربية تجميع عناصر قوتها والاستمرار في نهج المقاومة حتى تحرير فلسطين كل فلسطين وقدسها الشريف، وعلينا جميعاً أن نكون السند والدعم لأهلنا الفلسطينيين على أرضهم في انتفاضتهم المباركة الدائمة ضد هؤلاء اليهود التلموديين المحتلين.

تدعو حركة الناصريين المستقلين المرابطون أهلنا في لبنان وعلى امتداد الأمة من محيطها الى خليجها العربي الى رفع العلم الفلسطيني على شرفات وشبابيك منازلهم غداً الثلاثاء ٢٨-١-٢٠٢٠، المجد والخلود للشهداء الأبرار وان المقاومة الفلسطينية وجدت لتبقى وستبقى وتنتصر وإنها لثورة حتى النصر.