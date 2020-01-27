الديمقراطي: اتخذنا صفة الإدّعاء الشّخصي ضدّ كل من فبرك وأطلق ونشر شائعة لا صحّة لها

A + A -

أعلنت مديريّة الإعلام في الحزب الديمقراطي اللبناني ببيان لها، أن أحد المغرضين الموتورين قد قام بالأمس بنشر والترويج لشائعة تتحدّث عن خلافات مع وزير الشؤون الإجتماعية والسياحة البروفسور رمزي المشرفية لأسباب وأوهام لا وجود لها إلاّ في مخيّلة مطلقها.

وأشارت إلى أنّ بناء على ذلك، فقد اتخذت الدائرة القانونية في الحزب صفة الإدعاء الشخصي ضدّ كل من يثبته التحقيق متورطاً في فبركة وإطلاق ونشر هذه الشائعة ليتم محاسبته بالأطر القانونيّة وتحت سقف القضاء.

وتمنّت المديريّة على الوسائل الإعلامية توخّي الدقّة والحذر من نشر أخبار لا صحّة لها.