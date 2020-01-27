بيان من مصلحة الأبحاث العلمية حول فيروس كورونا

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اعلنت مصلحة الابحاث العلمية الزراعية في تل عمارة - رياق، التي تملك مختبرا متطورا لفحص الامراض والفيروسات التي تصيب الحيوانات، بيانا حول فيروس كورونا جاء فيه: "هناك 5 أنواع من فيروس كورونا هي:



1-الفيروس الذي يصيب الجمال ويدعى Mers-cov وهو أخطرهم ومتواجد في الشرق الاوسط

2-الفيروس الذي يصيب القطط ويدعى Seline virus corona

3-الفيروس الذي يصيب الكلاب ويدعى Canine virus corona

4-الفيروس الذي يصيب البقر ويدعى Bovine virus corona

5-الفيروس الذي يصيب الانسان Human corona virus

والفيروس الذي يصيب الانسان هو رقم 1 ورقم 5 .

ان مختبر الفنار يقوم باتخاذ كافة الاجراءات للتحضر لإجراء الفحوصات للفيروسات الواردة أعلاه".