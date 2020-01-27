ابي رميا انقذ الرياضة اللبنانية!‎

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خلافا لما أشيع سابقا وتأكيدا للكلام الذي قاله رئيس قطاع الشباب والرياضة في التيار الوطني الحر جهاد سلامة من برنامج “ريبلاي” عبر شاشة الـ OTV عن عدم إمكانية الغاء بند المساعدات للاتحادات والجمعيات، أقر مجلس النواب اللبناني البند المتعلق بمساعدة الاتحادات الرياضية والجمعيات والبالغة قيمته 4 مليارات و250 مليون ليرة لبنانية.



وكان رئيس لجنة الشباب والرياضة البرلمانية النائب سيمون ابي رميا تدخل خلال الجلسة لدى الرئيس نبيه بري معتبرا ان الاتحادات والاندية هي الرئة التي يتنفس منها الشباب والرياضة، وآزره رئيس لجنة المال البرلمانية النائب ابراهيم كنعان، وسرعان ما اوعز الرئيس بري إلى النواب بالتصويت إيجابا لمصلحة إقرار البند المتعلق بالمساعدات وهو ما تم فعلاً.



مبروك للاتحادات الرياضية والاندية، وشكرا من الرياضيين إلى الرئيس بري والنائبين سيمون ابي رميا وابراهيم كنعان.