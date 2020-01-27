كنعان لعقيص: لمراجعة كلمتي بدقة

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ردّ النائب إبراهيم كنعان في تغريدة عبر "تويتر" على النائب جورج عقيص، قائلاً: "أتجنب دائماً السجال في مواضيع دستورية ومالية خاصة في هذا الظرف ولكن يبدو أن الزميل جورج عقيص مصرّ لذلك ادعوه لمراجعة كلمتي بدقة والتي وضعت فيها مسألة حلّ مجلس النواب تحت سقف المادة ٦٥ من الدستور وفي حال رد المجلس للموازنة للتعطيل وكما نصت المادة وبشروطها".

وكان قد غرد عضو تكتل الجمهورية القوية النائب جورج عقيص عبر "تويتر" قائلاً: "تحدث النائب إبراهيم كنعان عن وجوب حلّ المجلس النيابي إن هو لم يقرّ الموازنة قبل نهاية هذا الشهر. إن حلّ المجلس النيابي يتمّ فقط في حالتين منصوص عليهما في المادتين ٦٥ و٧٧ من الدستور. والحالتين غير متوفرتين على الإطلاق اليوم. تبرير في غير محله للجلسة غير الدستورية. مع كامل الاحترام".