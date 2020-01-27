منخفض جوي جديد يضرب لبنان.. إليكم التفاصيل!

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يستمر الاستقرار الجوي اليوم وغدا ليتحول مجددًا مساء الغد ويصبح غير مستقر يوم الجمعة حيث نحن على موعد مع منخفض جوي.

في تفاصيل طقس اليوم :

طقس مستقر بارد وغائم جزئيًا بسحب مرتفعة ومتوسطة الارتفاع فيما ترتفع الحرارة قليلا بالمقارنة مع الأيام الماضية.

١- الحرارة ساحلاً بين ٨ و ١٦ درجة

فيما بقاعا تسجل بين -٢ الى ١١درجة وعلى ال ١٠٠٠م بين ١ و ١٠ درجات

٢- الرياح شمالية ٢٥كم/س

٣- الرطوبة ٦٥٪؜

٤- الضغط الجوي ١٠٢٥ hpa

٥- الرؤية جيدة

٧- البحر منخفض الموج وحرارة سطح المياه ١٨ درجة

الثلاثاء : طقس مستقر غائم اجمالا بسحب مرتفعة ومتوسطة مع ارتفاع الحرارة فيما تبقى الحرارة باردة مع تشكل الجليد صباحا على الجبال وفي البقاع، يتحول الطقس مساءً إلى متقلب مع امطار محلية ويتشكل الضباب مساءً على الجبال.

الأربعاء: طقس متقلب مع تساقط أمطار محلية وثلوج متفرقة على ١٥٠٠م فيما الحرارة مستقرة نسبيًا.