رئيس الجمهورية تابع عمل الوزارات وخطط تفعيلها واستقبل الوزيرتين عكر ونجم

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خصّص رئيس الجمهورية العماد ميشال عون لقاءاته قبل ظهر اليوم في قصر بعبدا لمتابعة عمل الوزارات والخطط الموضوعة لتفعيلها، اضافة الى العقبات التي تواجهها وسبل تذليلها.

الوزيرة زينة عكر

وفي هذا الاطار، استقبل الرئيس عون نائبة رئيس مجلس الوزراء وزيرة الدفاع الوطني زينة عكر وعرض معها الاوضاع العامة في البلاد ودور المؤسسات التابعة لوزارة الدفاع والمهام الموكولة اليها. كما تم البحث في عدد من المسائل التي تهم الجيش ولاسيما في هذه الظروف الراهنة.

وزيرة العدل ورئيس مجلس القضاء الاعلى ورئيس مجلس الشورى

واستقبل الرئيس عون وزيرة العدل ماري كلود نجم ورئيس مجلس القضاء الاعلى القاضي سهيل عبود ورئيس مجلس شورى الدولة القاضي فادي الياس وعرض معهم اوضاع القضاء وعمل المحاكم وسبل تفعيلها والاسراع في اصدار الاحكام. واوضحت الوزيرة نجم ان البحث تطرق الى الورشة القانونية التي تعمل وزارة العدل ومجلس القضاء الاعلى على اعدادها اضافة الى موضوعي مكافحة الفساد واستقلالية القضاء.