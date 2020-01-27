بالفيديو - باسيل: محاولة إعاقة أي تحرك لي لن تنجح وهذا نوع من القمع السياسي

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أكد رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل أنه يمثل رأيا لبنانيا مشيرا الى الديمقراطية واختلاف الآراء في لبنان.

وقال إنه "لا يحق لأحد من اللبنانيين إذا كنت لا أمثله أن يقول إنني لا أمثل أحدا" مشددا على أن "هذه المحاولة لإعاقة أي تحرك لي أو إيصال رأيي لن تنجح" واعتبر أنه نوع من القمع السياسي الذي يمارس عليه.

وتحدث باسيل، في مقابلة مع "فرانس 24"، عن الحركة الاحتجاجية في الشارع، مؤكدا رفضه للعنف من أي جهة أتى. وقال: نحن مع حماية المتظاهرين السلميين ومع تأمين استمرار صرختهم في الشارع ولكننا لسنا مع تحطيم العاصمة والاعتداء على القوى الأمنية وعلى الممتلكات الخاصة.



