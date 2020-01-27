دعم إيراني للحكومة

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في جديد المواقف الدولية من الحكومة الجديدة، برز أمس موقف ايراني عبّر عنه الناطق باسم الخارجية الإيرانية عباس الموسوي، في بيان قال فيه، إنّ بلاده «تدعم الحكومة الجديدة في لبنان برئاسة حسان دياب». وأضاف «أنّ إيران، تعتبر تشكيل هذه الحكومة في الظروف الراهنة، تطوراً إيجابياً».

وقال: «تشكيل حكومة في لبنان، في ظل هذه الظروف الإقليمية والدولية، نابع من مطالب الشعب اللبناني، وهو خطوة إيجابية إلى الأمام، في حلّ مشكلات هذا البلد».

وأضاف: «نأمل في أن تكون الحكومة الجديدة قادرة على تلبية مطالب الشعب اللبناني، الذي لديه اعتزاز كبير بمقاومة الاحتلال والبلطجة الخارجية». وشدّد موسوي، على استعداد بلاده الكامل، «لمواصلة تطوير العلاقات مع لبنان، وتقديم الدعم الكامل للحكومة اللبنانية الجديدة».