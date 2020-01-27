عناوين الصحف ليوم الأثنين 27 كانون الثاني 2020

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البناء: الجيش السوريّ ينتشر على طريق معرّة النعمان – حلب… وصواريخ على السفارة الأميركيّة في بغداد جهوزيّة أمنيّة ونيابيّة لجلسة الموازنة… والحكومة تتمثل برئيسها… بعد حسم دستوريّتها سعد وحردان لقيادات «القومي»: رفضنا حصّة في الحكومة بوجه المحاصصة والاستئثار

الأخبار: «صفقة القرن»: شبه دولة بتمويل سعودي

دياب يتمسّك بموازنة الحريري!

مفاجآت من العيار الثقيل في اليمن: تحول ميداني يكسر حلفاء السعودية





نداء الوطن: حكومة دياب أمام المجلس اليوم... "صمٌّ بكمٌ"

"ألكاتراز" السلطة



اللواء: إشتباك دستوري - نيابي.. ودعوات لمنع الوزراء الجدد

جلسة الموازنة في مهب الإحتقان.. وتدابير أمنية مشدّدة في محيط المجلس

النهار: جدران العزل

الجمهورية: الموازنة بين الموانع الدستورية والأمنية

الديار: إسترداد الموازنة من قبل الحكومة إلزامي والمطلوب إدخال الخطّة الإنقاذية فيها

المشروع بصيغته الحاليّة غير قابل للتطبيق.. ولا يُمكن الإلتزام بأرقامه



the daily star: Protesters to scuttle budget session



l'orient le jour: Première épreuve politique pour le gouvernement Diab