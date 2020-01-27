عناوين الصحف ليوم الأثنين 27 كانون الثاني 2020

البناء: الجيش السوريّ ينتشر على طريق معرّة النعمان – حلب… وصواريخ على السفارة الأميركيّة في بغداد جهوزيّة أمنيّة ونيابيّة لجلسة الموازنة… والحكومة تتمثل برئيسها… بعد حسم دستوريّتها سعد وحردان لقيادات «القومي»: رفضنا حصّة في الحكومة بوجه المحاصصة والاستئثار
الأخبار: «صفقة القرن»: شبه دولة بتمويل سعودي
دياب يتمسّك بموازنة الحريري!
مفاجآت من العيار الثقيل في اليمن: تحول ميداني يكسر حلفاء السعودية
نداء الوطن: حكومة دياب أمام المجلس اليوم... "صمٌّ بكمٌ"
"ألكاتراز" السلطة
اللواء: إشتباك دستوري - نيابي.. ودعوات لمنع الوزراء الجدد
جلسة الموازنة في مهب الإحتقان.. وتدابير أمنية مشدّدة في محيط المجلس
النهار: جدران العزل
الجمهورية: الموازنة بين الموانع الدستورية والأمنية
الديار: إسترداد الموازنة من قبل الحكومة إلزامي والمطلوب إدخال الخطّة الإنقاذية فيها
المشروع بصيغته الحاليّة غير قابل للتطبيق.. ولا يُمكن الإلتزام بأرقامه
the daily star: Protesters to scuttle budget session
l'orient le jour: Première épreuve politique pour le gouvernement Diab