أسرار الصحف ليوم الأثنين 27 كانون الثاني 2020

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البناء: خفايا وكواليس

خفايا

توقعت مصادر نيابية أن يظهر في صفوف 14 آذار تباين واضح في التعامل مع الحكومة بين موقف منفتح للكتلة الجنبلاطيّة وموقف متحفّظ للكتلة الحريريّة وموقف معارض للكتلة القواتية. واعتبرت ذلك تأكيداً على عدم وجود موقف دولي قاطع ضد الحكومة، مشيرة إلى أن الضغوط الأميركية المالية ستبقى الأساس.

كواليس

نفت مصادر في التيار الصدري تخلي التيار عن الحراك المدني لمكافحة الفساد لحساب إخراج الأميركيين من العراق. وقالت إن تسمية رئيس الحكومة الجديد ستعبّر عن تمسّك التيار بالهدفين معاً، خصوصاً بعدما تحوّلت ساحات الحراك لمصدر عبث مخابراتي يهدّد أمن العراق.

اللواء: أسرار

همس

لم يتوضح لجهة إقليمية كبرى موقف حليف دولي، من الأداء أو الدعم لو تفاقم الموقف مع دولة عظمى مناوئة!



غمز

يجزم معنيون بالحوادث الموضعية الأخيرة، أنهم لن يسمحوا لأي كان في الاقتراب من مناطقهم، ولا بأي شكل من اشكال الاعتراض؟



لغز

ينتظر مدّعون وجهة وزيرة العدل الجديدة، لمعرفة مصائر دعاويهم على مدراء مصارف، وأصحاب مؤسسات مالية معروفة..