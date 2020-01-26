كنعان عن جلسة اقرار الموازنة: دستورية بحسب المادة ٦٩ تتضمن اصلاحات وتخفيضا للانفاق وضمانا للودائع ووقفا للاجراءات للقروض المتعثرة وموازنة للدفاع المدني

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اكد رئيس لجنة المال والموارنة النائب ابراهيم كنعان ان المادة ٦٩ من الدستور واضحة لجهة دستورية انعقاد جلسة اقرار الموازنة غدا وتنص بحرفيتها على انه "... عند استقالة الحكومة او اعتبارها مستقيلة، يصبح مجلس النواب حكما في دورة انعقاد استثنائية حتى تأليف حكومة جديدة ونيلها الثقة"، مشيرا الى ان لا اجتهاد او لبس بعد هذا النص، والمجلس بصلاحيات مطلقة للتشريع وغير مقيّد في ضوء حكومة تصريف اعمال، اما قرار تحديد موعد الجلسة فيعود لرئيس المجلس النيابي وهذه صلاحيته بحسب النظام الداخلي".

واوضح كنعان ان "المادة ٨٦ من الدستور تعطي حتى نهاية كانون الثاني للصرف على اساس القاعدة الاثني عشرية، ما يعني الدخول في مخالفة دستورية بعد نهاية الشهر الحالي في غياب الموازنة ويتعرض المجلس النيابي للحل بحسب المادة ٦٥ من الدستور اذا لم يقر الموازنة ".

واكد كنعان ان " لجنة المال والموازنة خفضت ٨٠٠ مليار على المشروع الوارد من الحكومة، ورسا المبلغ على ٧٠٠ مليار بعد التشاور مع وزارة المال، وهذا التخفيض يطال الجمعيات وكل ما له علاقة بالانفاق غير المجدي، وفرضنا الرقابة على القروض والهبات، وتحويل اموال شركتي الخلوي والمرفأ مباشرة الى خزينة الدولة، ما يسمح بوقف الهدر في هذا المجال".

وذكّر كنعان بأن الموازنة تتضمن" خطوات تهم المواطنين، من بينها رفع الضمام على الودائع من ٥ الى ٧٥ مليون ليرة، ما يطال ٨٦٪ من اللبنانيين، وتسقط التعقبات عن المتعثرين في القروض السكنية والصناعية والزراعية والسياحية والبيئية حتى نهاية حزيران، وتمدد مهلة الاعفاءات على الغرامات ٦ اشهر، كما ترصد ٢٥ مليار ليرة لتثبيت عناصر الدفاع المدني، وتؤمن الاعتمادات اللازمة بقية ١٢ مليار ل١٢ الف مضمون اختياري للدواء والاستشفاء".

واشار كنعان الى ان" مشروع موازنة ٢٠٢٠ كما خرج من لجنة المال حمل سلسلة توصيات من بينها السير بالحكومة الالكترونية، والشراكة ما بين القطاعين العام والخاص، واصلاح قطاع الكهرباء".